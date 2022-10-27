شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يؤكد أحقية خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أن فريقه لا يستحق الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا، وخروجه أمر طبيعي.

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ضد بايرن ميونخ

وتلقى البلوجرانا هزيمة ضد بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو بالجولة الخامسة من دور المجموعات، ليتأكد خروجه ورحيله إلى الدوري الأوروبي، بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة.

وأكد بيدري جونزاليس لاعب الفريق، أن فريقه لا يستحق البقاء في دوري الأبطال، والخروج من دور المجموعات أمر طبيعي بسبب حالة الفريق.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية": "بالتأكيد إنه فشل، ويجب أن يخرج برشلونة من دور المجموعات، لأننا لا نستحق الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، ونحن فريق شاب للغاية ولدينا مجال كبير للتحسن، وأبرمنا صفقات رائعة، لكن هذا لم يكن كافيًا للتنافس في دوري الأبطال، ونشعر بخيبة أمل كبيرة".

بيدري يؤكد عدم استعداد فريقه للمنافسة على دوري أبطال أوروبا

وتابع نجم الفريق الشاب: "نفتقر إلى أشياء كثيرة، لكن علينا انتقاد أنفسنا، وصحيح أننا في ميونخ كنا نستحق المزيد، وفي ميلان كانت لنا ركلتا جزاء، لكن بعد رؤية ما حدث اليوم تبين أننا لسنا مستعدين للمنافسة في دوري الأبطال".

واختتم: "نحن بحاجة لكي نكون أكثر هدوءا بالكرة في الهجوم، فهو من الأشياء الكبيرة التي يتعين علينا تحسينها، وبغض النظر عن الحالة المزاجية للفريق، لوحظ أن بايرن ميونخ كان قويا للغاية من الناحية البدنية، وهو أمر مهم للغاية في هذه المنافسة".