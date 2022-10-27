شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يجهز بديل محمود علاء بعد تأكد غيابه عن الاتحاد السكندرى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على تجهيز بديل لـ محمود علاء مدافع الفريق لقيادة الخط الخلفى لسيد البلد بعد تأكد غيابه عن المباراة القادمة بسبب تعرضه للطرد المباشر أمام الداخلية في الجولة الثانية من الدورى وانتهت بفوز زعيم الثغر بثنائية نظيفة.

ولم يستقر الصربى زروان على بديل محمود علاء ولكن يجهز أكثر من لاعب في خط الدفاع للمفاضلة بينهم لقيادة سيد البلد في مباراة طلائع الجيش المقبلة والمقرر لها يوم الإثنين المقبل 31 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

في سياق متصل استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تطبيق اللائحة على محمود علاء مدافع الفريق، بشكل مبدئى لحين الإعلان عن عقوبته كاملة، بعد طرده فى مباراة الداخلية الماضية فى الجولة الثانية من الدورى العام، وانتهت بفوز زعيم الثغر بثنائية نظيفة، وذلك لانفعاله على الحكم الأمر الذى تسبب فى طرده وحرمان الفريق من جهوده فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

وكشف مسئولو الاتحاد السكندرى أن لقطة محمود علاء لم تعجبهم خصوصاً أنه لاعب كبير وتهمهم صورته لكنهم فضلوا عدم التحدث مع اللاعب عقب المباراة، لاسيما أنه يمر بضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، ولديه طموح في العودة إلى المنتخب عبر بوابة سيد البلد.