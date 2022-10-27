الشناوى: نعد الجماهير بتحقيق هذا اللقب ولا أعلم سبب التركيز على فقدان الدوري والكأس

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، أنه يعد جماهير النادى الاهلى بتحقيق لقب السوبر المحلى أمام الزمالك، في المباراة التي ستقام في الإمارات على استاد هزاع بن زايد في السابعة مساء الجمعة.

وقال محمد الشناوى في المؤتمر الصحفى للمباراة: "سعيدون بالتواجد في الإمارات، والمباراة ستكون قوية أمام منافسنا الدائم الزمالك ونتمنى تقديم مباراة جيدة وأن نرجع لمصر باللقب".

وأضاف قائد الأهلى: "نعد الجماهير بتحقيق هذا اللقب ونتطلع لتقديم الأفضل وحصد جميع البطولات القادمة، ولاعبو الأهلي والزمالك أصدقاء في المنتخب والفوز حق مشروع للجميع، وسنبارك للفريق الفائز ونتمنى التوفيق في القادم للطرف الخاسر".

وتابع محمد الشناوى: "لا أعلم سبب التركيز على فقدان لقب الدوري والكأس، أذكركم أن الأهلي بطل أفريقيا مرتين على التوالي وأنه النادي الأكبر على مستوى القارة".ومن جانبه، قال كولر المدير الفنى للأهلى: "سعيداء بالتواجد هنا واللعب في استاد مليئ بالجماهير وأمام فريق قوي مثل الزمالك.. المباراة هامة وستكون قوية وممتعة للجماهير".

وتابع مدرب الأهلى: "بعد 6 أسابيع من تولي المسؤولية لا أزال في فترة التعرف أكثر على الفريق وعلى قدرات اللاعبين، وديانج لاعب مهم في الفريق ولكن نملك قائمة كبيرة من اللاعبين يستطيعون تعويض هذا الغياب بسهولة".

وأضاف كولر: "من المهم تقديم كرة جميلة ولكن الفوز أهم، ولو أستطاعنا الوصول إلى تقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز ينصل للكمال، وكل مدرب في العالم يبحث عن تقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز".

وعن الصفقات: "الوقت لم يكن كافيا للتعرف على اللاعبين الموجودين في الفريق لكى أحدد احتياجاتى، ولا يمكن أن نشترى لاعبا لا يوافق طريقتى أو يرحل لذلك أجلت الصفقات للوقت المقبل".