زيزو: هدف الزمالك تحقيق الثلاثية.. ولا أفكر في الأرقام الفردية

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بالتواجد في الإمارات لخوض لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر له غدا الجمعة باستاد هزاع بن زايد.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي:" نتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتحقيق لقب السوبر لمرة جديدة في الأمارات، ونتمنى أن نحقق الثلاثية وهذا لم يحدث كثيرا في تاريخ الزمالك وهدفنا اللقب فقط".

وأوضح "زيزو" أنه لا يفكر في الألقاب والأرقام الفردية، لأن هدفه الأول هو فوز الفريق ببطولات وألقاب، وشدد على أنه لم يحقق هذه الأرقام بمفرده، وبالتأكيد جميع زملائه ساعدوه بالفريق ساعدوه في ذلك.

وشدد على هناك أمور تغيرت منذ مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي التي كانت منذ 4 أشهر تقريبا، منها حصول المنافس على راحة كافية في حين أن الزمالك لم يحصل على راحة بسبب ارتباطه بمباريات في بطولات مختلفة، وشدد على أن مباراة الأهلي يتم لعبها على التفاصيل الصغيرة، موضحا أن الزمالك يخوض المباراة بتركيز كبير لتحقيق الفوز في لقاء الغد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها غدا الجمعة على لقب كأس السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، ويرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

