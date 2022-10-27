هل يسير كولر على طريقة مواطنه فايلر ويتوج بأول ألقابه على حساب الزمالك؟

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، على كأس السوبر المحلى.

اللقب الأول لكولر

يبحث السويسرى كولر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء، عندما يلتقى مع الزمالك فى السابعة مساء الجمعة، ليسير على طريقة مواطنه رينيه فايلر الذى توج بأول ألقابه مع الأهلى فى السوبر المحلى على حساب الزمالك أيضا.

كما تعد مواجهة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، هى الأولى للسويسرى كولر فى مباريات القمة ويمنى النفس بالفوز بها للدخول فى قلب الجماهير الحمراء.

ويأمل الأهلى فى تحقيق اللقب الثانى عشر له فى تاريخ بطولات كأس السوبر المحلى، ليواصل الابتعاد عن أقرب منافسيه نادى الزمالك الذى يمتلك 4 ألقاب فقط فى خزينته من السوبر المحلى.

ويغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا عن الأهلى فى السوبر بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، حيث يخوض الثنائى تدريبات منفردة بقرار من السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأحمر.

ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.