شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص للراحل يوسف النجار ببطولة كأس مصر للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الجمعة بطولة كأس مصر تحت 17 عامًا فردي ناشئين وناشئات للأسلحة المختلفة، والمقرر إقامتها يومي 28 و29 أكتوبر الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تبدأ غدا الجمعة البطولة كأس مصر للسلاح في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمنافسات سلاح سيف المبارزة سيدات، ثم منافسات سلاح الشيش سيدات أيضًا في الثالثة عصرًا، وأخيرًا سلاح السيف رجال في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أما يوم السبت في تقام منافسات سلاح سيف المبارزة رجال تحت مسمى "يوسف النجار لاعب نادي طنطا الراحل"، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ثم منافسات سلاح الشيش رجال أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً منافسات سلاح السيف سيدات.

وأعلن الاتحاد المصري للسلاح في خطابه الرسمي الموجه للأندية والأكاديميات أن دخول اللاعبين والمدربين من البوابة الخلفية للصالة، على أن يدخل الجمهور من البوابة الأمامية للصالة.