محمد الشناوي: الناس تتكلم عن الدوري والكأس لكننا حققنا 6 بطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بأن البعض نسى أن الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين، ويتحدث بشكل دائم عن خسارة الفريق الدوري وكأس مصر، وذلك قبل لقاء كأس السوبر المصري 2021 أمام الزمالك.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة كأس السوبر: "سعداء بالتواجد في كأس السوبر على أرض الإمارات، ونحن سعداء للغاية بتواجدنا في الإمارات، ونلعب أمام منافس قوي جدا، وسعداء أننا نلعب أمام جمهورنا بالأعداد الكاملة، وإن شاء الله تكون مباراة جيدة".

وردًا عن خسار الأهلي الدوري وكأس مصر، واستعداده لمباراة السوبر، قال: "نحن نلعب كأس السوبر الخاص بالموسم الماضي، وأعد الجمهور أن تكون البطولة لنا، الفريق خلال 6 سنوات وصل نهائي أفريقيا 5 مرات، وحققنا الدوري والسوبر الأفريقي وكأس مصر، وأعد الجماهير أن تكون البطولات القادمة من نصيبنا".

لكن احتد الشناوي على الحديث عدة مرات بشأن خسارة الأهلي الدوري والكأس :"للمرة الثانية أجد الحديث عن الكأس والدوري، لكن الناس نسيت أننا حققنا في الفترة الماضية دوري أبطال أفريقيا مرتين".

وتابع: "هناك فترة تراجع يمر بها أي فريق في العالم، لقد تعرضنا للاجهاد فترات طويلة، والنادي الأهلي كبير بتاريخه وبطولاته ونحن فريق كبير والأفضل في أفريقيا، الناس مؤخرا تتحدث عن الكأس والدوري، لكننا حققنا 6 بطولات يجب أن نتذكر ذلك".

أما عن تأثير المواجهة على الفريقين، فقال: "الفريق بالكامل يدرك قيمة مباراة الأهلي والزمالك، لكن نحن في النهاية أصدقاء وأشقاء، نتعامل مع الأمور بشكل طبيعي وعقب المباراة نصافح بعضنا وفي النهاية نحن جميعا نجتمع في المنتخب".

واختتم الشناوي حديثه قائلًا: "المباراة قوية وتساوي بطولة وهذا حق مشروع للجميع، الفريق الفائز يحتفل ونقول له ألف مبروك، وإن شاء الله الأفضل يحقق البطولة، والتوفيق يكون لنا ونحققها."

تقام مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي في السابعة مساء غد الجمعة على ستاد هزاع بن زايد بإمارات العين، في الإمارات العربية المتحدث.