"توليت المهمة في فترة قصيرة".. ماذا قال كولر عن مواجهة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن غياب أليو ديانج لاعب الفريق في مباراة الغد ضد الزمالك في لقاء السوبر المصري.

وقال كولر من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر المصري :"غياب أليو ديانج هو لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن نمتلك قائمة لتعويضه".

وأضاف :"أنا هنا منذ ستة أسابيع وأتعرف على الفريق، وكل يوم نكسب ثقة الجماهير والفريق والمهم (أن نلعب كرتنا)".

وواصل :"من المهم جدًا أن نلعب كرة جميلة لكن الأهم المكسب، وإذا استطعنا الوصول لطريقة جيدة من حيث الأداء وتحقيق الانتصارات سنحصل على إشادة جماهير العالم".

وتطرق كولر للحديث عن الصفقات ومواجهة الزمالك :"صحيح أننا نلعب ضد الزمالك الكبير لكن نحن أيضًا فريق كبير".

وأكمل :"مواجهة الزمالك ستكون كبيرة جدًا لأننا في صدارة الدوري مع الزمالك والاتحاد السكندري".

وواصل :"بالنسبة للصفقات توليت المهمة في فترة قصيرة قبل نهاية غلق باب القيد، لم أعرف احتياجات الفريق في فترة قصيرة، ولن أتعاقد مع أي لاعب فقط، أنتظر فقط الوقت من أجل تحديد اللاعب المناسب".

واختتم كولر حديثه عن مواجهة الزمالك في هذا التوقيت خاصة بعد توليه المهمة منذ فترة قصيرة، قائلاً :"ترتيب المباريات ليس أهم شيء، أنا اتعامل مع مباراة تلو الأخرى، بالنسبة لي المباراة المقبلة هيّ أم مباراة، وترتيب المباريات لا يعنيني في شيء، أنا أبذل أقصى جهد في أي مباراة أي كان المنافس".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الأهلي على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية، غدًا الجمعة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة السوبر المصري للمرة الرابعة في الإمارات، حيث كانت الانطلاقة في نسخة (2015) والتي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة (3-2).

وأقيمت نسختي (2016) و(2019) على ملعب "محمد بن زايد" وانتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح (3-1) و(4-3) بعد انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل السلبي.

ويُعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع 11 مرة، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربع بطولات.