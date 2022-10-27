فيريرا: صفقات الزمالك تحتاج لوقت.. والأهلي يلعب بتشكيل السنة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه أفضل من الأهلي حاليًا، مشيرًا أن الصفقات الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة السوبر أمام الزمالك، على أرضية إستاد هزاع بن زايد، غدًا الجمعة، في الإمارات.

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل الخاص بالمباراة: "شيء مرضي بالنسبة لي التواجد في كأس السوبر بعد أن حصل الزمالك على الدوري والكأس".

وأكمل: "تأقلمنا على الجو سريعًا في الإمارات، والملاعب على أعلى مستوى ونجهز للمباراة مثل أي مباراة، والمباريات النهائية للفوز وليس للمتعة".

وأشار: "الفارق بين هذه المباراة ومباريات الدوري هو وجود عدد كبير من الجماهير في المدرجات، وهدفنا دائمًا الفوز".

وأردف: "من سبع سنوات لعبت مباراة هنا أمام الأهلي في السوبر ولكن تغيرت العديد من الأمور الآن، والونش لاعب هام جدًا بالنسبة لنا، لكن سنلعب بدونه وسنحاول الفوز وسنهديه له إذا انتصرنا".

وأكد: "حزين أن الجماهير في مصر ليس بنفس العدد هنا واللاعبون يحبون اللعب في ملاعب ممتلئة، لأن هذا يعطي دافع كبير للاعبين، نحن نلعب للجماهير".

وكشف: "التاريخ يظل تاريخ ومباراة الأهلي والزمالك في 2015 في السوبر كانت لها حسابات خاصة وقدمنا بها أداء جيد، ولو كان هناك تقنية فيديو لم تكن ستحسب ركلة الجزاء التي تم احتسابها، بغض النظر عن موقف كهربا الذي كان لازال لاعب صغير السن".

وأوضح: "فريق الزمالك بطل الدوري وأي لاعب يتم انتدابه لابد أن يكون أفضل من المتاحين حاليًا حتى يشارك، وخلق منافسة قوية بين اللاعبين يجعلهم أفضل، ولم يكن هناك تغيير كامل في القوام الأساسي، فقط يحتاجوا لبعض الوقت".

واختتم: "ولم أتابع ما قام به الأهلي في الصفقات، فهو يشارك بنفس لاعبي الموسم السابق، والزماك أقوى من الأهلي ولكن لابد إثبات هذا في الملعب".