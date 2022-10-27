زيزو: نسعى للثلاثية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق نادي الزمالك، أن فريقه يخوض بطولة السوبر المصري نتيجة التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر.

وأضاف "زيزو" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم الخميس :"نخوض بطولة لم نحققها منذ موسمين".

وتابع :"متواجدون في الإمارات بسبب فوزنا بلقبي الدوري وكأس مصر، ونسعى للثلاثية وهيّ مناسبة لم تتحقق في تاريخ نادي الزمالك".

وتحدث "زيزو" عن أرقامه الشخصية، قائلاً :"لا أفكر في الأرقام الشخصية، تفكيري في مساعدة الفريق للفوز بالبطولات ومساعدة زملائي".

وأكمل :"لا أشعر بأي ضغوطات ما يهمني فوز الفريق بالألقاب، ولم أحقق الأرقام إلى بمساعدة زملائي".

وأنهى "زيزو" حديثه :"الأهلي حصل على راحة قبل بداية الموسم، عكسنا خضنا الموسم الثاني دون الحصول على راحة".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الأهلي على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة السوبر المصري للمرة الرابعة في الإمارات، حيث كانت الانطلاقة في نسخة (2015) والتي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة (3-2).

وأقيمت نسختي (2016) و(2019) على ملعب "محمد بن زايد" وانتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح (3-1) و(4-3) بعد انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل السلبي.

ويُعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع 11 مرة، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربع بطولات.