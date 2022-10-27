زميل مصطفى محمد مطارد بسبب 60 ألف إسترليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح الدولي الفرنسي موسى سيسوكو لاعب فريق نانت، مطارد من شركة الكهرباء في إنجلترا بسبب الديون.

وخاض صاحب الـ33 عامًا، عدة تجارب في بريميرليج بداية من فريق نيوكاسل عام 2013، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفوف توتنهام هوتسبير عام 2016 في صفقة قياسية قدرت بـ35 مليون يورو.

وبحسب صحفية "ذا صن" البريطانية، فإن سيسوكو مطارد بسبب ديون عليه من شركة الكهرباء تصل لـ60 ألف جنيه إسترليني خلال فترة تواجده مع واتفورد.

وخاض الدولي الفرنسي تجربة في صفوف واتفورد خلال موسم (2021-2022) لكن وبعد هبوط الفريق في الموسم الماضي انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي.

ويحصل سيسوكو على راتب سنوي يقدر بأربعة ملايين جنيه إسترليني، ورغم من ذلك لم يسدد اللاعب الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء.

ووفقًا لـ"صن"، فإن شركة الكهرباء تخطط لملاحقة سيسوكو في فرنسا.

وانتقل سيسوكو إلى صفوف نانت في صيف 2022، حيث قدرت الصفقة بـ2 مليون يورو بحسب "ترانسفير ماركت".

ولعب متوسط ميدان نانت مع فريقه في الموسم الحالي 11 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية، استطاع من خلالها أن يسجل هدفًا.

جدير بالذكر أن فريق نانت يلعب له الدولي المصري مصطفى محمد والذي انتقل لفرنسا في الصيف الماضي قادمًا من جالاتا سراي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء النهائي.