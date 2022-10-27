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تعرف على حكام السوبر بين الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي في مباراة السوبر على أرضية إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي عن تولي طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسيمو كحكم ساحة.

ويعاونه كل من تياجو كوستا حكم مساعد أول، وبيدرو مارتينيز مساعد ثاني، ودراجومير دراجانوف حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية الـvar يتواجد برونو استفيس، ويعاونه إيفاليو ستيانوف.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 11 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي، بينما حمل الزمالك كأس البطولة 4 مرات من قبل.

وشارك الأهلي 16 مرة من قبل في البطولة، بينما تواجد الزمالك 11 مرة من قبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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