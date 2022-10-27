مانشستر يونايتد يحاول التجديد مع نجم الفريق بشرط وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة فريق مانشستر يونايتد تحاول الآن تجديد عقد حارس مرماهم ديفيد دي خيا.

وأكدت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الإدارة حاليا في مفاوضات مع دي خيا، والأقرب هو تنفيذ قرار بند التجديد لعام آخر.

وأكملت الصحيفة أن دي خيا يمتلك بندًا في عقده يفيد بالتجديد لعام آخر ولكن هذا القرار سيكون متروكًا للمدير الفني إريك تين هاج.

وأضافت الصحيفة أنه قد توجد مفاوضات لعقد جديد مع دي خيا ولكن هذا العقد الجديد سيكون مشروطًا بتخفيض راتبه في النادي الذي يصل إلى 350 ألف جنية استرليني.