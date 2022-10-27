شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 27_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مشاهدة مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي، حيث يحل فريق روما الإيطالي ضيفًا من العيار الثقيل على أرضية ملعب سونيرا على أراضي دولة فنلندا من أجل ملاقاة مضيفه المتواضع فريق هلسنكي الفنلندي في مساء اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

يأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين روما ضد هلسنكي، روما يجد نفسه حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب هذه المجموعة برصيد أربع نقاط من أربع جولات بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط لا غير مقابل السقوط في فخ التعادل في مثلها.

كما تعرض إلى الخسارة في لقائين، وعلى صعيد معدل الأهداف استطاع أن يسجل ستة أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول خمسة أهداف في شباكه، بينما يتواجد هلسنكي في الوقت الراهن في المركز الأخير في الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط لا غير من أربع جولات بعد الخسارة في ثلاث مباريات مقابل السقوط في فخ التعادل في لقاء وحيد فقط لا غير، دون أن يفوز في أي مباراة على الإطلاق، وعلى صعيد معدل الأهداف نجح في إحراز هدف وحيد فقط لا غير في مرمى منافسيه مقابل دخول 8 أهداف في شباكه.

موعد مشاهدة مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي



ومن المقرر أن تقام مباراة روما وهلسنكي في مساء اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022 على أرضية ملعب سونيرا على أراضي دولة فنلندا، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي



تنقل مباراة روما وهلسنكي تحديدًا عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري الأوروبي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة روما ضد هلسنكي تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS PREMIUM HD الثالثة المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي نوفل باشي.