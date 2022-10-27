شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام فعاليات منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر ٢٠٢٢ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُختتم اليوم الخميس، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية في يومها ال ١٦، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت نهائيات الـ ٣٠٠ متر بندقية راقد فرق رجال، وتليها ٣٠٠ متر بندقية راقد فرق سيدات، وأخيراً نهائيات ٣٠٠ متر بندقية راقد فرق مختلط.