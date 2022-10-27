شكرا لقرائتكم خبر عن قمة السوبر المحلى.. الأهلى يتفوق على الزمالك 5 / 2 قبل موقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الكرة المصرية نحو ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات فى السابعة مساء غد الجمعة، لمتابعة مواجهة الزمالك والأهلى فى كأس السوبر المحلى.

وستكون مواجهة الجمعة هى الثامنة بين الزمالك والأهلى فى كأس السوبر المحلى، حيث التقى الفريقان فى 7 مواجهات سابقة، نجح الأهلى فى حسم 5 مباريات منها، فى حين حسم الزمالك مباراتين فقط.

ونستعرض مباريات الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المحلى..

2002 / 2003.. الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 1" ركلات الترجيح

2007/ 2008.. الأهلى 2 / 0 الزمالك "أحمد حسن، معتز إينو"

2013 / 2014.. الأهلى 0 / 0 الزمالك 5/ 4 ركلات الترجيح

2014/ 2015.. الأهلى 3 / 2 الزمالك "عبد الله السعيد "هدفين" ومؤمن زكريا/ عمر جابر وكهربا"

2015/ 2016.. الزمالك 0 / 0 الأهلى 3 / 1 ركلات الترجيح

2017 /2018.. الأهلى 3 / 2 الزمالك "جونيور أجايى "هدفين" حسين الشحات / محمود علاء "هدفين"

2018/ 2019.. الزمالك 0 / 0 الأهلى 4/ 3 ركلات الترجيح

ويمتلك الأهلى 11 لقبا فى كأس السوبر المحلى، فيما يمتلك نادى الزمالك 4 ألقاب فقط فى خزينته.