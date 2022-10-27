شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم الزمالك بالزى الأزرق أمام الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الاجتماع الفنى لمباراة السوبر المقرر لها غداً الجمعة بين الأهلى والزمالك، وتقرر فيه ارتداء الفريق الأبيض صاحب الملعب الزى الأزرق بالكامل، بينما يخوض المارد الأحمر اللقاء بالقميص الأحمر والشورت الأبيض.

ويفضل فريق الزمالك فى الفترات الأخيرة ارتداء الزى الأزرق بالكامل فى مباريات القمة أمام الأهلى، لا سيما أنه يستبشر بها خيراً فى النتائج الإيجابية التى يحققها أمام المارد الأحمر، حيث خاض الأبيض لقاءات القمة بالزى الأزرق فى أكثر من مناسبة نستعرضها فى التقرير التالى..

2015

شهد شهر سبتمبر من 2015 باكورة ارتداء الزمالك الزى الأزرق أمام الأهلى وبالفعل استطاع الفريق الأبيض اقتناص لقباً غالياً من أنياب نظيره المارد الأحمر وهو التتويج بلقب كأس مصر بثنائية نظيفة سجلها باسم مرسى لاعب الزمالك السابق والإسماعيلى الحالي.

2017

خالف الزى الأزرق قواعده هذا المرة ولم ينصف الفريق الأبيض لأول مرة بعدما خسر الزمالك أمام الأهلى بثنائية وليد سليمان والنيجيرى جونيور أجايى فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام على ملعب برج العرب.

2020

عاد الزى الأزرق مجدداً لينصف الزمالك في كأس السوبر الذى أقيم يوم 20 فبراير من عام 2020 على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات حيث فاز الفريق الأبيض حينها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

نهائي كأس مصر 2020

حقق نادي الزمالك بالزى الأزرق بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلى هدف الفريق الأحمر فى الشوط الثانى.

ويعد هذا التتويج هو الـ28 فى تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2019 / 2020.

19 يونيو من عام 2022

مواجهة قوية بين الأهلى والزمالك قطبي الكرة المصرية وحافلة بالإثارة والندية حينما التقيا ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما وتقدم الأحمر حينها بهدف محمد شريف، ورد الزمالك بثنائية لأشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا، قبل أن يتعادل صلاح محسن للأحمر.