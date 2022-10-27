شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية: الأبطال جاهزون لحصد ميداليات أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن سعادته بإشادة وسعادة الوفود المشاركة ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى، والمقرر إقامتها على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر الجارى.

وأضاف مصطفى أنه يتابع كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة المقرر افتتاحها فى الثامنة من مساء اليوم الخميس عن كثب، مؤكدًا أنه يركز على أن تخرج البطولة بالشكل اللائق لاسم وسمعة مصر التاريخية.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن فراعنة رفع الأثقال البارالمبى جاهزين لحصد الميداليات بغزارة كبيرة ورسم البسمة على شفاه مسئولى ومشجعى المنتخب المصرى.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالي، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتعد البطولة إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.