شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يدعو لوالدته: اللهم ارزقها شفاء تاماً من عندك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر سيد معوض لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تغريدة على حسابه الشخصى على "إنستجرام"، يدعو فيها لوالدته بالشفاء، قائلا "الحمد والشكر لله على كل شىء أكثر إحساس بيوجع لما تلاقى أمك تعبانة وفى مرض شديد ويتقال لك إنها فى حالة حرجة، وأنت من جواك بتتقطع ومش فى إيدك أى حاجة تقدر تعملها غير الدعاء".



تغريدة سيد معوض على انستجرام

و أضاف "اللهم ارزق أمى شفاء تاما من عندك، وخفف عنها كل تعب وابعد عنها كل مرض يا شافى يا رحيم".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، اكتشف سيد معوض، هانى علم الدين موهبة كروية استثنائية وفريدة من نوعها، المدير الفنى لأكاديمية "سيتى كلوب"، بين عشرات المتقدمين والموهوبين من الأطفال والشباب، يلعب بالكرة ويتحكم فيها على طريقة العمالقة وكبار المواهب الكروية، وهو ما دفع معوض للاهتمام به ليتطور تدريجيا من الناحية الفنية كما أصبح يتحرك بشكل أفضل من ذى قبل، فضلا حالته النفسية والمعنوية التى تحسنت بشكل كبير.

وكشف سيد معوض أن الموهبة الاستثنائية لهذا الطفل جذبت انتباهه منذ اللحظة الأولى، وفوجئ بما لديه من مهارات وتكنيك وقدرة على التحكم بالكرة، رغم ما يُعنيه من صعوبات جسدية تُؤثر على حركته الطبيعية، لكن تلك الآثار تذوب وتختفى تماما حينما يضع الكرة بين قدميه، ويتعامل معها بمستوى عالٍ واحترافى من المهارة والدقة والإحكام.

ويأتى "هانى" ضمن سلسلة الموهوبين الذين يقدمهم نادي سيتى كلوب للمنتخبات المصرية، ليس فى كرة القدم فقط وإنما فى كل الألعاب الفردية والجماعية، وتقديرا للطفل الموهوب وما يتحلّى به من مهارات وإصرار وقدرة على التحدى قرر مسؤولو "سيتى كلوب" إلغاء الاشتراك الرمزى للمشاركة فى الأكاديمية.