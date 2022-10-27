شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح سلاح الزمالك فى إسقاط الأهلى بكأس السوبر المحلى تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الكرة المصرية نحو ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات فى السابعة مساء الجمعة المقبل، لمتابعة مواجهة الزمالك والأهلى فى كأس السوبر المحلى.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسيفالدو فيريرا إلى مواصلة تفوقه على الأهلى بعد الفوز عليه فى نهائى كأس مصر الأخيرة بهدفين مقابل هدف، والتتويج بالثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه، حيث لم يسبق للزمالك أن توج بالثلاثية فى تاريخه.





ركلات الترجيح سلاح الزمالك

وتعد ركلات الترجيح وش السعد على الزمالك أمام الأهلى فى بطولة السوبر المحلى، حيث لم يستطع الزمالك الفوز على الأهلى فى هذه البطولة إلا من خلال ركلات الترجيح، حيث فاز مرتين على الأهلى بركلات الترجيح عامى 2015/ 2016، و2018/ 2019، فيما خسر 5 مرات أمام الأهلى منها مرتين بركلات الترجيح عام 2002/ 2003، 2013 /2014.

ويمتلك الأهلى 11 لقبا فى كأس السوبر المحلى، فيما يمتلك نادى الزمالك 4 ألقاب فقط فى خزينته من السوبر المحلى.

ووصلت بعثة الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

ويرأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.