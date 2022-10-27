شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتجهيز بواتنج فى سموحة لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الطبى بفريق سموحة لتجهيز الغانى بنجامين بواتنج لمواجهة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود فى إطار منافسات الأسبوع الثالث فى بطولة الدورى.

ويعانى الغانى بنجامين بواتنج من شرخ فى كف اليد اليمنى، ويجهز الجهاز الطبى لفريق سموحة جبيرة لارتدائها خلال المباراة المقبلة، للمشاركة فى اللقاء الذى يسعى طارق العشرى المدير الفني للفريق السكندرى في الفوز به وتحقيق الثلاث نقاط.



بواتنج لاعب سموحة

وخسر فريق سموحة في الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله، ليحصد نقطة واحدة في أول مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

وأكد طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه راضى تماما عن نقطة التعادل أمام البنك الأهلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1.

وقال طارق العشري: إن الفريق قدم شوط أول جيد ولكن الشوط الثاني كان سيئا والنقطة مكسب في الوقت الحالي رغم بحثي عن الثلاث نقاط والبنك قدم مباراة رائعة، وأن مباراة حرس الحدود مهمة جدا وسموحة سوف يستعد لها جيداً.