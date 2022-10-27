شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجرى تعديلات على تشكيل الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر خلال مباراة السوبر المصرى ضد الزمالك غدا الجمعة، فى ظل رغبته فى اختيار التشكيل المثالى فى لقاء السوبر من أجل حصد أول ألقابه فى قيادة الأهلى.

ويدرس كولر عودة طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى، بعدما غاب الثلاثى عن مباراة أسوان فى الجولة الثانية بالدورى بسبب إيقاف طاهر، بينما تواجد سافيو والسولية على دكة البدلاء وشاركا بديلين فى الشوط الثانى.

كما يفاضل كولر بين الدفع بمحمد مجدى أفشة فى الوسط بجوار حمدى فتحى والسولية مع الاعتماد على برونو سافيو فى مركز الجناح الأيسر، فيما يلعب طاهر محمد فى مركز الجناح الأيمن، ويتواجد الثنائى أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسى تاو على دكة البدلاء، أو يستمر في الدفع بعبد القادر ويلعب برونو سافيو فى مركز صناعة اللعب ويعود أفشة للدكة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول بالإمارات في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب العين الذي يبعد حوالي ١٥ دقيقة عن فندق الإقامة.

وقبل انطلاق مران الأهلي يعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة.