شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميا إسناد مباراة السوبر للحكم البرتغالى فابيو فيريسيميو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الغد باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
ويضم الطاقم كلا من :
حكم الساحة : فابيو فيريسيمو " البرتغال"
مساعد أول : تياجو كوستا " البرتغال"
مساعد ثاني : بيدرو مارتينيز " البرتغال"
حكم رابع : دراجومير دراجانوف " بلغاريا"
حكم فيديو : برونو استفيس " البرتغال"
مساعد حكم فيديو : ايفاليو ستيانوف " بلغاريا"