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اتحاد الكرة يعلن رسميا إسناد مباراة السوبر للحكم البرتغالى فابيو فيريسيميو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الغد باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. 

 

ويضم الطاقم كلا من : 

 

حكم الساحة : فابيو فيريسيمو " البرتغال"

 

مساعد أول : تياجو كوستا " البرتغال"

 

مساعد ثاني : بيدرو مارتينيز " البرتغال"

 

حكم رابع : دراجومير دراجانوف " بلغاريا"

 

حكم فيديو : برونو استفيس " البرتغال"

 

مساعد حكم فيديو : ايفاليو ستيانوف " بلغاريا"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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