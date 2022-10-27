شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميا إسناد مباراة السوبر للحكم البرتغالى فابيو فيريسيميو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الغد باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ويضم الطاقم كلا من :

حكم الساحة : فابيو فيريسيمو " البرتغال"

مساعد أول : تياجو كوستا " البرتغال"

مساعد ثاني : بيدرو مارتينيز " البرتغال"

حكم رابع : دراجومير دراجانوف " بلغاريا"

حكم فيديو : برونو استفيس " البرتغال"

مساعد حكم فيديو : ايفاليو ستيانوف " بلغاريا"