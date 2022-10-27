شكرا لقرائتكم خبر عن الدهراوى عضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكاراتيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة أنطونيو سبانيوس تعيين محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، عضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى.

وأقام الاتحاد الدولى للكاراتيه جمعية عمومية صباح اليوم بتركيا على هامش بطولة العالم التى تستمر حتى 30 أكتوبر الجارى.

وكان آخر منصب لمصر فى الاتحاد الدولى للعبة منذ 25 عاما عن طريق نادر الشريف.

وشهدت العمومية قيام الدهراوى بتقديم نفسه وعرض السيرة الذاتية له منذ كان لاعبا حتى تدرج فى المناصب وصولا لرئاسة الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى.