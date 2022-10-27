شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب آخر مران للأهلى قبل السوبر المحلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الرئيسى اليوم على ملعب هزاع بن زايد فى بمدينة العين، فى ختام استعداده لخوض مباراة كأس السوبر المصرى الذى يقام مساء غدٍ الجمعة.

ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلى فى السادسة مساء على ملعب المباراة، فيما يقام المؤتمر الصحفى للقاء ظهر اليوم.

وتلقى النادى الأهلى خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وحال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وحال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.