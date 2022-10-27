شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يقترب من المشاركة مع سيراميكا أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شكرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا من المشاركة في مباراة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل أول نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبات شكرى قريباً من الشفاء من الإصابة التي لحقت به في مباراة المصرى في الجولة الأولى من الدورى العام ومنعته من المشاركة في لقاء الزمالك بالجولة الثانية وانتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة ليقطع اللاعب شوطاً كبيراً من التعافى من الإصابة.

وكان أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، طالب بوضع برنامج تأهيلى كامل لـ محمد شكرى لاعب الفريق، من أجل تجهيزه لمباراة البنك الأهلى المقبلة فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد سامى للجهاز الطبى سرعة تجهيز اللاعب خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية التى لاغنى عنها فى صفوف سيراميكا، وذلك بعد غيابه عن مباراة الزمالك فى الجولة الثانية من الدورى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

فى سياق مختلف أبدى سامى، رضاه التام عن أداء لاعبيه فى مباراة الزمالك، موضحا أن الفريق يتدرج ويتطور مع توالى المباريات فى بطولة الدورى، متابعاً: "قناعاتى فى الكرة ثابتة، أرى أن كل لاعبى مصر متقاربين فى المستوى، ولن ألعب مباراة دفاعية طالما أملك القدرة على الهجوم، الزمالك استغل أخطاءنا القليلة في المباراة، وهو أفضل فريق يقوم بالهجوم المرتد".

وأضاف سامى: "نحاول تقديم كرة قدم مميزة، ولدينا لاعبون عندهم الشخصية والقدرة على تنفيذ خططى، مهمتى أن أوصل لاعبى لمرمى المنافس، أما تسجيل الهدف فمن مهام اللاعبين والتوفيق عامل مهم فيها".