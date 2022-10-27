شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات غريبة من تشافي بعد الخسارة المهينة أمام البايرن فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني تشافى هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، عن الفترة المقبلة مع الفريق الكتالوني، وعلق المدرب على الأنباء المنتشرة حول رحيله فى الفترة القادمة، حيث أكد أنه ما زال يتمني الإستمرار على رأس القيادة الفنية لصفوف البلوجرانا، خاصة أنه لم يفقد ثقته فى هذه المجموعة من اللاعبين.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك بعض التحديات الإيجابية الآخري التي يجب النظر إليها، مثل المنافسة على الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا، مشيرًا إلى ثقته بقدرته فى تحقيق الألقاب مع برشلونة فى الفترة القادمة، إذا ما استمر فى القيادة الفنية للفريق، لا سيما أن الفريق ما زال يسير بشكل جيد فى مسابقة الليجا.



الجماهير الكتالونية تطالب بإقالة المدرب

وأثارت التصريحات الأخيرة للمدرب الإسباني تشافي، غضب الجماهير بصورة كبيرة، لا سيما أن الجاهير أصبحت غير راضية عن بقاء المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق، بعدما أثبتت فلسفته التدريبية فشلها الذريع فى الفترة السابقة، مما يجعل العديد من الأصوات داخل الفريق بضرورة التعاقد مع المدرب الالماني المخضرم توماس توخيل.



كيف تفكر إدارة لابورتا مع مستقبل المدرب؟

ويري خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أنه من الافضل الإنتظار حتى نهاية الدور الأول للدوري الإسباني، لإصدار حكم نهائي بشأن تشافى فى الفترة المقبلة، فى الوقت الذي يري فيه بعض المسئولين داخل الفريق الكتالوني بضرورة إحتواء غضب الجماهير وإقالة المدرب فى فترة التوقف الدولي القادم لمبارايات كأس العالم فى قطر.