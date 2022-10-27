شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يلحق ببرشلونة فى الدوري الأوروبي بعد سيناريو مجنون! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ليفركوزن أمس، بالتعادل الإيجابي لكل فريق 2/2، وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكي فى لحظاته الآخيرة، حيث أن المباراة كانت فى طريقها للإنتهاء وخروج الفريق المدريدي من دوري الأبطال، قبل أن يتم إحتساب ركلة جزاء لكتيبة سيميوني، تصدي لها كاراسكو نجم وسط الفريق، قبل أن يهدرها ويقضي على آمال فريقه.

ويعد الغريب فى ضربة الجزاء المهدرة، أنها كانت سانحة للتسجيل حتى بعد إهدارها، حيث تم إنقاذ الكرة على مرتين قبل أن تتجاوز خط مرمي الفريق الألماني، فى إستبسال كبير من لاعبى ليفركوزن، رغم تأكد تزيلهم المجموعة وعدم الصعود للدور القادم.



فرحة جنونية فى طائرة بورتو البرتغالي

وعمت الأفراح فى طائرة لاعبي نادي بورتو بعد تأكد الصعود للدور القادم وتحول أتليتكو مدريد للدوري الأوروبي، حيث تابع لاعبي الفريق البرتغالي إهدار كاراسكو ركلة الجزاء فى الثواني الأخيرة أمام بايرن ليفركوزن، والذي كانت ستؤجل صعود الفريق البرتغالي للدور القادم حال تسجيلها، إلى ما بعد لقاء الفريقين فى الجولة السادسة.



الفرق الإسبانية تواجه شبح الدوري الأوروبي

وألتحق أتليتكو مدريد بكلًا من ناديي برشلونة وإشبيلية فى الخروج المبكر والمهين من دوري الأبطال، ليتوجه الثلاثي الإسباني إلى الدوري الأوروبي، لإلتحاق بريال سويسداد وفياريال، فى حين يبقي ريال مدريد الفريق الوحيد المستمر فى مهمته للحفاظ على لقبه فى دوري الأبطال.