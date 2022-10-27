شكرا لقرائتكم خبر عن ألونسو يكشف حقيقة تأثر لاعبي برشلونة بنتيجة مباراة إنتر ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق النجم الإسباني ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لفريق برشلونة الإسباني عن خسارة الفريق أمس أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

وكان قد خسر برشلونة أمس أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ألونسو يتحدث عن خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ

ومن جانبه أعرب ألونسو عن استيائه بسبب تك النتيجة وتوديع الفريق بشكل رسمي منافسات دوري أبطال أوروبا خاصة بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن وضمان الفريق الإيطالي تأهله رفقة بايرن ميونخ للدور القادم.

وقال ألونسو في تصريحات نشرته صحيفة ماركا الإسبانية:"كانت مباراة معقدة وبظروف صعبة، حاولنا إظهار قدراتنا، ولا نملك سوى الاستمرار في العمل وشكر الجماهير التي حضرت، ويجب تفادي حدوث ذلك مرة أخرى".

وأضاف نجم برشلونة: "الأمر معقد، ولم نلعب من أجل هذه النتيجة، وبعد التجربة السيئة علينا أن نستمر ونقاتل. ظروف المباراة التي وصلنا إليها كانت صعبة. حاولنا التصدي لهم، لكن كان الأمر صعبا. لا يزال يتبقى الكثير لنا للمنافسة عليه هذا الموسم".

وعن تأثر اللاعبين بفوز إنتر ميلان قبل مباراة الأمس وضمان الخروج من دوري أبطال أوروبا قال: "من الصعب أن تنزل للعب وأنت تعلم بأنك ودعت البطولة. لم نكن نرغب في تلك المباراة ولا تلك النتيجة".

ألونسو يعلق على فشل برشلونة هذا الموسم



وأختتم:"لا يجب أن نحدد إذا كنا فشلنا أم لا، سيتعين علينا التحدث عن ذلك في نهاية العام، ويجب أن نترك ذلك جانبا، ونعمل على التحسن".