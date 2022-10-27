شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يثير الجدل ويفتح النار على حكم مباراة توتنهام أمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي الجدل بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمس أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

توتنهام يتعادل مع بورتو بهدف لكل فريق في دوري أبطال أوروبا

وكان قد تعادل الفريق الإنجليزي تحت قيادة كونتي أمس أمام بورتو البرتغالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

واتهم كونتي حكم تقنية الفيديو بالتسبب في أضرار كبيرة للفريق أثناء لقاء الأمس بسبب إلغاء الهدف الذي سجله هاري كين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان قد ألغى الحكم الهدف الذي سجله كين في الوقت بدل الضائع بعد الرجوع لتقنية الفار ليتأجل تأهل توتنهام لدور الستة عشر من البطولة القارية.

تصريحات كونتي عن الظلم التحكيمي

ومن جانبه قال كونتي في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت":"قرب النهاية أعتقد أن الكرة كانت أمام كين والهدف صحيح، لا أفهم تقنية الفار".

وأضاف: "من الصعب للغاية التعقيب على هذا القرار وعلى الفار، أعتقد أنه يتسبب في الكثير من الضرر".

وأوضح كونتي: "أريد أن أرى ما إذا كان في ستاد آخر أو مع فريق آخر كبير، هل يمكن إلغاء مثل هذا النوع من الأهداف؟ أريد أن أعرف ذلك".

وأختتم كونتي تصريحاته قائلا: "أرى الكثير من الظلم، لا أحب هذه النوعية من المواقف، لا أرى أي شيء إيجابي".