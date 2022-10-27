شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من تير شتيجن بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباين عن خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي وذلك بعد الخسارة أمس أمام بايرن ميونخ بالإضافة إلى فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن.

برشلونة يخسر من بايرن ميونخ ويودع دوري أبطال أوروبا

وكان قد خسر برشلونة أمس أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات شتيجن عن خروج برشلونة

وقال شتيجن في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية:"نشعر بخيبة الأمل، لم نخسر فرصنا اليوم ولكن لحظة التأكد من الخروج بشكل عام أصبحت مؤلمة".

وأضاف: "أحد أهدافنا كان البقاء في دوري الأبطال، لكن الآن علينا التركيز على ما سيأتي في الليجا".

وتابع شتيجن: "بالتأكيد معرفة أنه تم إقصائنا قبل المباراة كان له تأثير، حيث كان شعورا غريبا".

وأختتم تير شتيجن حديثه قائلا: "لم نتمكن من مواجهة بايرن ميونخ، وسجلوا أهدافا في لحظات مهمة، ولم نتمكن من المنافسة ضدهم".



يذكر أن برشلونة ينقصه مباراة أخيرة أمام فيكتوريا بلزن بالجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا إلا أنها ستكون بمثابة تحصيل حاصل ولن تؤثر على موقف الفريق في شئ.