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الامارات | صلاح يحطم رقمين قياسيين ويسجل هدفاً رائعا مع ليفربول (فيديو)

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد النجم المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح على المشككين بطريقة مميزة خلال مباراة فريقه مع مضيفه أياكس الهولندي في الجولة قبل الأخيرة من أمس، حيث سجل واحدا من أجمل أهدافه، كما كان وراء تمريرة حاسمة لزميله داروين نونيز، ليقود فريقه إلى الفوز 3-0 على أياكس، ويحجز رسميا تذكرة دور الـ16. وسجل لليفربول محمد صلاح وداروين نونيز وهارفي إيليوت.

ووفقا لصحف إنجليزية بينها "ذي الصن"، فقد بات محمد صلاح الثالث في التاريخ من لاعبي أندية إنجلترا الذي يساهم في 50 هدفا في دوري ابطال أوروبا، مع ريان غيغز وتيري هينري، كما أنه أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا في المسابقة القارية بـ39 هدفا، و12 تمريرة حاسمة. وكان صلاح قد افتتح التسجيل لليفربول، بعد استلامه تمريرة رائعة ومميزة من زميله هيندرسون، ليرفعها صلاح بطريقة ذكية داخل مرمى أياكس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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