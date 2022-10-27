شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وشيريف في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 27_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي، في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، الخميس.

حيث يمتلك مانشستر يونايتد 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة من "يوروبا ليج"، بينما يحل شيريف ثالثا برصيد 3 نقاط، في مجموعة يتصدرها ريال سوسيداد بـ12 نقطة.



ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيريف في الدوري الأوروبي ٢٠٢٢-٢٠٢٣؟



حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع شيريف تيراسبول، مساء الخميس ٢٧ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٢.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة،11 مساء بتوقيت أبوظبي.

كما ينتظر أن يعتمد إريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد على طريقة 4-1-4-1 مع وضع كريستيانو رونالدو كمهاجم صريح.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: ديوجو دالوت وفيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا.

خط الوسط: فريد وسكوت ماكتوماني وبرونو فيرنانديز وأنتوني وأنتوني إيلانجا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.



ما هي القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيريف في الدوري الأوروبي؟



تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عملية بث مباريات بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وتبث مباراة مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول عبر قناة beIN Sports HD 1.

ما هو ترتيب هدافي الدوري الأوروبي 2022-2023؟



فيتينيا - براجا - ٤ أهداف

ميشي باتشواي - فنربخشه - ٣ أهداف

كودي جابكو - آيندهوفن - ٣ أهداف

ميشيل جريجورتيش - فرايبورج - ٣ أهداف



ما ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في الدوي الأوروبي؟



ريال سوسيداد - ١٢ نقطة

مانشستر يونايتد - 9 نقاط

شيريف تيراسبول - 3 نقاط

أومونيا نيقوسيا - بلا رصيد