شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 27_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقدم “الخليج 365” لمتابعيه بث مباشر مباراة أرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي.

حيث يستعد الفريق الأول بنادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره آيندهوفن الهولندي في بطولة الدوري الأوروبي.



كما يلتقي الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



ويسعى أرسنال إلى حصد نقاط المباراة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره، لتوسيع الفارق بينه وبين الفريق الهولندي، وضمان التأهل للدور المقبل.

ويتصدر الفريق الإنجليزي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعدما فاز في الثلاث جولات التي خاضها.



وفي المقابل، يطمح فريق آيندهوفن في الفوز بالمباراة وتصدر مجموعته، لوضع قدمًا في الدور القادم، ويتواجد الفريق الهولندي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة من مساء الخميس 20 أكتوبر.

ويمكن مشاهدة ومتابعة أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 premium، بتعليق علي محمد علي.

تشكيل أرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: مات تيرنير.

خط الدفاع: كيران تيرني – روب هولندينج – تومايسو – سيدريك.

خط الوسط: فابيو فييرا – البرت سامبي لوكونجو – مارتين أوديجارد.



خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدي نكيتياه – ماركينيوس.