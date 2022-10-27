شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة منتخبات الشباب فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى، اليوم، قرعة منتخبات الشباب فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، والتى تقام فى صالة استاد القاهرة، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تحصل باقى الفرق على راحة من المنافسات على أن تستأنف البطولة غدا الجمعة.

توجت البطلة المصرية هنا جودة لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، والتى تقام فى صالة استاد القاهرة فى الفترة ما بين 24 حتى 30 أكتوبر.

وحققت هنا جودة الفوز على بطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.