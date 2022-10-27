شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع دسوق والزمالك مع القناة بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم، منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، والتى تستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى دسوق مع الأهلى، والجيش مع سموحة فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الزهور مع الاتحاد السكندرى وهليوبوليس مع التأمين فى المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الثالثة يلتقى الطيران مع الجزيرة والأولمبى مع سبورتنج، وفى الرابعة يلتقى القناة مع الزمالك وأصحاب الجياد مع المصرية للاتصالات.

وانتهت مباريات دور الـ16 من بطولة دورى مرتبط السيدات على أن تعلن لجنة المسابقات موعد مباريات دور ربع النهائى وجدول المنافسات.