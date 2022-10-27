شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الشربينى بطلة من ذهب فى عالم الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد نور الشربينى بطلة الإسكواش المصنفة الثانية عالميا صائدة للذهب ، حيث إنها تعود لمنصة التتويج بعد أى أخفاق لن تستسلم فى ظل طموحها لإستعادة المركز الأول عالميا .

و توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 10-12, 11-3, 11-4.

كما تُعد البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة منتخب الاسكواش أصغر لاعبة فى العالم تتوج بلقب بطولة العالم للناشئات، حيث توجت بالبطولة فى سن الـ 13 عاما وهى من مواليد نوفمبر 1995.

فى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة.

وأصبحت نور الشربينى أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش على مستوى العالم وذلك فى مايو 2014.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة نور الشربينى فى الصور التالية :