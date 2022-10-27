شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مباريات اليوم.. لافيينا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، برصيد 6 نقاط من تحقيق فوزين متفوقا على النصر للتعدين بفارق الأهداف فى مفاجأة كبرى للصاعد حديثا للممتاز ب.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم..1 لافيينا 6 نقاط

2 النصر للتعدين 6 نقاط

3 بترول أسيوط 4 نقاط

4 ديروط 4 نقاط

5 كيما أسوان 4 نقاط

6 الجونة 4 نقاط

7 أسمنت أسيوط 3 نقاط

8 ملوى 3 نقاط

9 مصر المقاصة نقطتان

10 الفيوم نقطة

11 شبان قنا نقطة

12 المنيا نقطة

13 شباب طامية نقطة

14 تليفونات بنى سويف نقطة

15 الألومنيون نقطة

16 المدينة المنورة نقطة

ويستضيف فريق مصر المقاصة صاحب المركز التاسعة بنقطتين من تعادلين، المتصدر فريق لافيينا صاحب العلامة الكاملة تحت قيادة المجرى جورج جاليدى، الذى قاد الفريق للفوز فى أول جولتين، فيما يبحث المقاصة عن الفوز الأول له فى القسم الثانى.

ويصطدم فريق الألومنيوم صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من تعادلوهزيمة، بفريق كيما أسوان بقيادة على عاشور وصاحب الركز الخامس برصيد 4 نقاط نت فوز وتعادل، ويسعى سعد إبراهيم المدير الفنى للألوومنيوم إلى تصحيح المسار تحقيق الثلاث نقاط.

ويستضيف النصر للتعدين بقيادة أشرف عرب وصاحب العلامة الكملة بـ6 نقاط فى الوصافة، فريق الفيوم العاشر بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة، ويسعى أشرف عرب فى مواصلة التألق وتحقيق الفوز الثالث على التوالى.

ويلتقى فريق المدينة المنورة مع بترول أسيوط، فيما يستقبل أسمنت أسيوط فريق مركز شباب طامية، وأخيرا يحل شبان قنا ضيفا على تليفونات بنى سويف.

وتستكمل مباريات مجموعة الصعيد، يوم الجمعة بمواجهتين بين ديروط والجونة، والمنيا مع ملوى.