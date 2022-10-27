شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى اللون الأزرق والأهلى بالزى الأحمر فى كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد، منذ قليل، الاجتماع الفنى لمباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى باستاد هزاع بن زايد، الذى يستضيف اللقاء، بحضور مجدى الشيخ مراقب المباراة ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبى الناديين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادى الزمالك صاحب الملعب فى المباراة الزى الأزرق الكامل، فيما يرتدى النادى الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض.

ويعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة كأس السوبر المصرى.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ويتحدث خلاله كولر عن المباراة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت الثلاثاء إلى مطار أبوظبي الدولي وكان في استقبالها عدد كبير من جماهير النادي الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبوظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.

وخاض الأهلي مرانه الأول بالإمارات في الرابعة عصر أمس بتوقيت القاهرة، على ملعب العين الذي يبعد نحو 15 دقيقة عن فندق الإقامة.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة.