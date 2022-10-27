شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك في قمة السوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بـ عمرو السولية في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك غداً بشكل أساسي بدلاً من اليو ديانج ، ورغم أن البعض إقترح مشاركة أكرم توفيق في خط الوسط بجوار حمدي فتحي على أن يقود كريم فؤاد الجبهة اليُمنى، إلا أن المدرب السويسري رفض هذا الإقتراح وفضّل أن يلعب السولية بدلاً من ديانج ويشارك أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خاصة وأن الأخير أبلى بلاءً حسناً في المباريات الأخيرة التى شارك فيها ونال إشادة وتقدير مارسيل كولر.

ووصلت بعثة الأهلي للأمارات مساء أول أمس ، الثلاثاء، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالأمارات أمس وحرص عدد من جمهور الفريق على التواجد أمام فندق إقامة الفريق عقب الوصول من أجل تشجيع اللاعبين ودعمهم وحثّهم على الفوز ببطولة السوبر المحلي خاصة وأن الفريق حقق نتائج جيدة في الموسم الجديد بعد الفوز في مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمام إتحاد المنستيري التونسي وأمام الإسماعيلي وأسوان في الدوري الممتاز..

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبوظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.