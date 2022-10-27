كيف تناولت صحف إنجلترا هدف صلاح وفوز ليفربول على آياكس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية، اليوم الخميس، فوز ليفربول على آياكس بنتيجة (3-0) في لقاء جاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول رسميًا إلى دور الـ16 ليكون بجانب نابولي والذي ضمن بطاقة الصعود من الجولة الماضية، ليصبح وضع المجموعة كالتالي: نابولي (15 نقطة) - ليفربول (12 نقطة) - آياكس (3 نقاط) - جلاسكو رينجرز (دون نقاط).

وشهدت مباراة آياكس وليفربول تسجيل محمد صلاح هدف فريقه الأول كما صنع الهدف الثالث والذي جاء عن طريق هارفي إليوت.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما جاء في صحف إنجلترا بعد فوز ليفربول وضمان الصعود رسميًا:

"صلاح يسجل وليفربول يتأهل"

تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن فوز ليفربول على آياكس أمستردام، قائلة إن "الريدز" تمكن من الفوز بنتيجة (3-0) في تسع دقائق.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح استطاع أن يسجل هدف ليفربول الأول قبل نهاية أحداث الشوط الأول قبل أن ينجح داروين نونيز وهارفي إليوت في التسجيل الهدف الثاني والثالث.

وحجز ليفربول بطاقة العبور إلى دور الـ16 ليكون الفريق الإنجليزي برفقة نابولي الإيطالي والذي ضمن مقعدًا من الجولة الماضية (الرابعة).

"ليفربول المحظوظ"

صحيفة "ذا صن" سلطت الضوء على فوز ليفربول بثلاثية على حساب آياكس، قائلة :"ليفربول ينسى مشاكله في بريميرليج".

صحيفة "صن" تحدثت عن الخسارة الأخيرة لليفربول في بريميرليج أمام نوتنجهام فورست، قبل أن ينجح "الريدز" أوروبيًا في الفوز عن طريق محمد صلاح وداروين نونيز وهارفي إليوت.

وأشارت الصحيفة، أن ليفربول كان محظوظًا بالظهور في مثل هذه المجموعة لتواجد آياكس ورينجرز.

وأوضحت، أن آياكس تلقى 15 هدفًا كما تعرض شباك جلاسكو رينجرز 19 هدفًا.

"صلاح يقود ليفربول بلا رحمة"

تحدثت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن دور محمد صلاح بعدما قاد الأخير فريقه ليفربول للتأهل لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت "إكسبريس"، إن صلاح قاد ليفربول "بلا رحمة" إلى دور الـ16 بعد تقديم عرضًا رائعًا ضد آياكس على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وتعرض ليفربول للضغط خلال نصف ساعة من أصحاب الأرض قبل أن يحرز محمد صلاح هدفًا ثم جاء الهدف الثاني والثالث عن طريق نونيز وإليوت في انتصار لا ينسى في أمستردام.

"مرحبًا بكم في العالم الغريب والغريب موسم ليفربول"

صحيفة "تيلجراف" البريطانية، وصفت موسم ليفربول (2022 -2023) بـ"الغريب".

الصحيفة تحدثت عن أكثر من نقطة في فوز ليفربول أولها العرض الرائع الذي قدمه الفريق في مباراة آياكس.

وأضافت الصحيفة، أن النتيجة تعتبر مهمة عند ليفربول في ظل الإصابات وضغط المباريات التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة، أن كلوب يُدين مرة أخرى لسحر محمد صلاح بعدما سجل هدف الفريق الأول في ظل الضغط الذي تعرض له ليفربول في بداية المباراة.