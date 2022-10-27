جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس هدوء نسبي في المباريات بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولعل أبرز مباريات اليوم ستكون في الدوري الأوروبي، بظهور الأندية التي يلعب بها المحترفين المصريين.

ويدخل ترزيجيه مواجهة مع فريقه طرابزون أمام سرفينا زافيزدا، على الجانب الأخر يلعب مصطفى محمد مع فرقه نانت أمام كاراباج اجدام.

ونرصد لكم أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

أيندهوفن - آرسنال 18:45 beIN Sports 1 HD Premium

فناربخشة - رين 18:45 beIN Sports 3 HD Premium

لاتسيو - ميتييلاند 18:45 beIN Sports HD Xtra 2

مانشستر يونايتد - شيريف تيراسبول 21:00 beIN Sports 1 HD Premium

هيلسنكي - روما 21:00 beIN Sports 3 HD Premium

أومونيا نيقوسيا - ريال سوسييداد 21:00 beIN Sports Connect

نانت - كاراباج 21:00 beIN Sports HD 1

طرابزون - سرفينا زافيزدا 21:00 beIN Sports HD Xtra 2