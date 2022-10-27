"الزمالك بالأزرق".. تفاصيل الاجتماع الفني لقمة السوبر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عقد صباح اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الأهلي على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء نادي الزمالك -صاحب الملعب في المباراة- الزي الأزرق بالكامل.

في المقابل، يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض.

وتقام مباراة السوبر المصري للمرة الرابعة في الإمارات، حيث كانت الانطلاقة في نسخة (2015) والتي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة (3-2).

وأقيمت نسختي (2016) و(2019) على ملعب "محمد بن زايد" وانتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح (3-1) و(4-3) بعد انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل السلبي.

ويُعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع 11 مرة، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربع بطولات.