شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المحلي.. عبدالغني يعوض الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غد الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، في كأس السوبر المحلي.

ويفتقد الزمالك العديد من العناصر المهمة فى هذه المباراة، والتى يأتى فى مقدمتهم المدافع محمود حمدى الونش الذى يغيب لمدة كبيرة عن الفريق الأبيض، بالإضافة إلى السنغالى إبراهيم نداى الذى يعانى من الإصابة، ويعول فيريرا على محمد عبد الغنى فى خط الدفاع لتعويض غياب الونش، بالإضافة إلى غياب نبيل عماد دونجا للإصابة، ومحمد طارق للانضمام للمنتخب الأوليمبي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، أمامه الثلاثى محمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد والتونسى حمزة المثلوثى فى الدفاع، وأحمد أبو الفتوح ومحمد أشرف روقا وزكريا الوردى وإمام عاشور وسيد عبد الله نيمار فى الوسط، وأحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيرى فى الهجوم.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك 4 ألقاب فى بطولة السوبر المحلى، حققها أعوام 2000 / 2001، 2001 / 2002، 2015/2016، 2018/ 2019، ويبحث عن اللقب الخامس فى مسيرته على حساب الأهلى، الذى جاء آخر ألقابه أيضا على الغريم التقليدى بركلات الترجيح فى الإمارات أيضا.