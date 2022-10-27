محمد وهبة يضع الرتوش الأخيرة على معسكر منتخب الناشئين قبل السفر للجزائر

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القاهرة - سامية سيد - يضع محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الرتوش الأخيرة على معسكر ناشئي الفراعنة قبل السفر للجزائر الأحد المقبل لخوض التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للناشئين، بعدما دخل المنتخب معسكره المغلق الخميس، الماضى بالقاهرة.

ويواجه منتخب الناشئين، نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 وأخيراً المغرب 14 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وتستضيف الجزائر نهائيات أمم إفريقيا تحت 17 عاما في شهر أبريل 2023، وتقام تصفيات بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، ويتأهل من مجموعة مصر منتخب واحد للمشاركة في النهائيات.

وضم محمد وهبة لمعسكره الحالي قائمة ضمت في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – عمر كمال – زياد هيثم – عبد الرحمن محمود، وفي الدفاع: علي نوفل – محمد هلال – عمر زكريا – كامل عبد الحكيم – محمد عبد المنعم – أمير علاء – أحمد عابدين – أحمد عبد العزيز سيف – محمد نبيه – عبد الرحمن – عبد الله هشام، وفي الوسط: يوسف إسلام – محمد السيد – مصطفى عكاشة – مروان محمود – إبراهيم عادل – علي إيهاب – محمد عبد الناصر – هشام مصطفى – عمرو محمد – عمر خضر – حسام حسن – عمر سيد معوض – مصطفى يحيى، وفي الهجوم: أيمن أمير – حسام عادل – محمد هيثم – محسن أشرف.