شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستكشف الزمالك بـ6 مباريات محلية وأفريقية قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسات مكثفة مع جهازه المعاون من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك قبل المباراة المرتقبة التى ستجمعهما مساء غداً ، الجمعة، بإستاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية في السوبر المصري ، ويكثف المدرب السويسري جلساته مع لاعبي الأهلي من أجل شرح واجبات كل لاعب في مباراة الغد المرتقبة التى ستقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي مع لاعبيه بشكل مُستمر عن أهمية مباراة الغد المرتقبة وضرورة الفوز فيها من أجل التتويج بأول بطولة له مع المارد الأحمر بعدما تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز.

فيما حرص المدير الفني للأهلي على مشاهدة 6 مباريات أخيرة للزمالك خاضها الأبيض في الموسم الجديد حيث خاض 4 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع مباراتين في الدور التمهيدي ومثلهما في دور الـ32 للبطولة ذاتها ، كما خاض مباراتين في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

وحاول المدرب السويسري من خلال هذه المباريات إستكشاف الأبيض قبل لقاء الغد المرتقب والوقوف على مفاتيح اللعب التى يرغب في إيقافها وفي مقدمتها ، أحمد سيد زيزو وشيكابالا وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري.