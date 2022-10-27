الامارات | مجلس دبي الرياضي يستضيف كأس جولة «دي بي وورلد» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مجلس دبي الرياضي، كأس «هاري فاردون» الفخم، الذي سيتوج به بطل الموسم لجولة «دي بي وورلد» للغولف، وكأس جولة دبي المصمم على شكل صولجان، اللذين سيتم تقديمهما في البطولة الختامية التي ستقام في عقارات جميرا للغولف، من 17 إلى 20 نوفمبر، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أميركي.

وحضر الاستقبال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، بحضور خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس.