الامارات | الظفرة والبطائح ينشدان الانتصار الأول في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الظفرة، في السابعة والربع مساء اليوم، ضيفاً على البطائح، ضمن افتتاح الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة «دوري الإمارات» لكرة السلة، ويطمح الفريقان لحصد الانتصار الأول في الموسم الحالي. ويدخل البطائح صاحب المركز السادس بأربع نقاط، مباراته بطموح الحد من مسلسل الهزائم، بعد الخسارة من النصر (70-71)، والوصل (77-94)، والشارقة (81-91)، وشباب الأهلي (74-100).

بدوره، عانى الظفرة صاحب المركز السابع من النتائج المتواضعة، برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الوحدة (82-82)، قبل خسارته المباراة في شوطها الإضافي (92-96)، وخسر أيضاً من الشارقة (21-41)، وأمام شباب الأهلي (50-85).