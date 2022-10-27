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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعم

تُعد إحدى الجهات مشروعاً لتقديم دعم مالي لأندية دوري المحترفين، لتشجيعها على التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، بهدف زيادة شعبية الدوري ورفع مستواه الفني واستمرار الحضور الجماهيري.

هتاف

استقبل جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أحد لاعبيها بالهتاف فور نزوله إلى الملعب في الشوط الثاني، بيد أن هتافها تحوّل في نهاية المباراة إلى انتقاد، بسبب استمرار تراجع مستواه، وعدم تمكنه من تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة.

إداري

يسعى إداري سابق بأحد أندية دوري المحترفين، كان قد ابتعد عن المجال في الفترة الماضية، إلى العودة للأضواء مجدداً، بعدما تلقى دعوة من مسؤول بارز في النادي لتولي منصب جديد في النادي في أعقاب التطوّرات الجديدة التي يشهدها النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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