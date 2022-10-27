اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

أيندهوفن - أرسنال 20:45

لودوغريتس - ريال بيتيس 20:45

لاتسيو - ميتيلاند 20:45

مان يونايتد - شريف تيراسول 23:00

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا - باشاك شهير 20:45

نيس - بارتيزان 20:45

الدوري البرازيلي

مينيرو - جوفينتوود 02:30

كأس الكويت

الساحل - التضامن 18:35

العربي - الفحيحيل 21:35

كأس عمان

النهضة - المصنعة 16:55

الشباب - صحار 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا