الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
أيندهوفن - أرسنال 20:45
لودوغريتس - ريال بيتيس 20:45
لاتسيو - ميتيلاند 20:45
مان يونايتد - شريف تيراسول 23:00
دوري المؤتمر الأوروبي
فيورنتينا - باشاك شهير 20:45
نيس - بارتيزان 20:45
الدوري البرازيلي
مينيرو - جوفينتوود 02:30
كأس الكويت
الساحل - التضامن 18:35
العربي - الفحيحيل 21:35
كأس عمان
النهضة - المصنعة 16:55
الشباب - صحار 20:00
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